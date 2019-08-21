2019-08-21T16:14:55+03:00
Общество

Липчане смогут пожаловаться в прокуратуру на поборы в школах

В Липецке начинает работать "горячая линия"
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане могут пожаловаться на поборы в школахЛипчане могут пожаловаться на поборы в школахФото: Юлия КЛЮЕВА
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С понедельника, 26 августа, в прокуратуре Липецкой области начинает работать "горячая линия" по поборам в школах. Родители или законные представители юных липчан смогут рассказать о необоснованных денежных сборах на различные нужды обраовательных учреждений. Обо всех нарушениях жителей региона просят сообщать по следующему номеру: 8(4742) 27-34-27. "Горячая линия" проработает почти 3 недели - до 13 сентября.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, по каждому обращению будет организована проверка. Если на то будут причины, прокурор пример необходимые меры для устранения выявленных нарушений. Виновных накажут.

Напомним, что подобная "горячая линия" уже не в первый раз проходит в Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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