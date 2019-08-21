2019-08-21T17:24:50+03:00
Общество

В поликлинике в районе ЛТЗ появлось новое диагностическое оборудование

В Липецке после капремонта открыли ГУЗ "Липецкая ГБ №4 "Липецк-Мед"
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке после капремонта открыли поликлинику на ТракторномВ Липецке после капремонта открыли поликлинику на ТракторномФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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В эту среду, 21 августа, после капитального ремонта в Липецке открыли поликлинику в районе ЛТЗ. По данным пресс-службы областной администрации, за 3 месяца здесь отремонтировали помещения дневного стационара, отделения врачей общей практики и профилактики. Преобразились регистратуры и отделения клинико-диагностической лаборатории. Рабочие покрасили стены, потолки. В заднии также заменили электрику, инженерные системы, лифты. Поставили новую мебель.

В поликлинике на Тракторном обновили диагностическое оборудование: УЗИ-аппарат, маммограф, комплект эндоскопического оборудования, лабораторное и физиотерапевтическое оборудование. Купили новый рентгеновский компьютерный томограф. На все это выделялись деньги из областной казны. Теперь поликлиника может принять 1600 посетителей в смену.

ИСТОЧНИК KP.RU

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