В поликлинике в районе ЛТЗ появлось новое диагностическое оборудование

СЕГОДНЯ 17:23 2019-08-21T17:24:50+03:00

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В эту среду, 21 августа, после капитального ремонта в Липецке открыли поликлинику в районе ЛТЗ. По данным пресс-службы областной администрации, за 3 месяца здесь отремонтировали помещения дневного стационара, отделения врачей общей практики и профилактики. Преобразились регистратуры и отделения клинико-диагностической лаборатории. Рабочие покрасили стены, потолки. В заднии также заменили электрику, инженерные системы, лифты. Поставили новую мебель.

В поликлинике на Тракторном обновили диагностическое оборудование: УЗИ-аппарат, маммограф, комплект эндоскопического оборудования, лабораторное и физиотерапевтическое оборудование. Купили новый рентгеновский компьютерный томограф. На все это выделялись деньги из областной казны. Теперь поликлиника может принять 1600 посетителей в смену.

ИСТОЧНИК KP.RU