2019-08-22T09:19:43+03:00
Происшествия

В Липецке задержали мужчину, в чьем огороде росла конопля

В сарае правоохранители обнаружили еще наркотики
Юлия КЛЮЕВА
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В минувший вторник, 20 августа, сотрудники УНК УМВД России по Липецкой области совместно с ОСН "Гром" проводили оперативно-разыскные мероприятия в садоводческом товариществе Липецка. На одном из участков они обнаружили коноплю.

Правоохранители задержали владельца земли - 35-летнего неработающего мужчину. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, он подозревается в культивировании 37 штук наркотического растения. Кроме того, в сарае нашли еще 648 грамм марихуаны. Расследование продолжается.

За прошедшие сутки правоохранители раскрыли 1 ранее совершенное преступление. Так, в июне из сетевого магазина кто-то украл товарно-материальные ценности. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался неработающий ранее судимый 37-летний липчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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