В Липецке задержали мужчину, в чьем огороде росла конопля
В минувший вторник, 20 августа, сотрудники УНК УМВД России по Липецкой области совместно с ОСН "Гром" проводили оперативно-разыскные мероприятия в садоводческом товариществе Липецка. На одном из участков они обнаружили коноплю.
Правоохранители задержали владельца земли - 35-летнего неработающего мужчину. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, он подозревается в культивировании 37 штук наркотического растения. Кроме того, в сарае нашли еще 648 грамм марихуаны. Расследование продолжается.
За прошедшие сутки правоохранители раскрыли 1 ранее совершенное преступление. Так, в июне из сетевого магазина кто-то украл товарно-материальные ценности. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался неработающий ранее судимый 37-летний липчанин.
ИСТОЧНИК KP.RU