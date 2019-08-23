2019-08-23T09:32:57+03:00
Происшествия

Под Липецком подросток взломал замок и украл 2 велосипеда

Несовершеннолетний подозреваемый уже был ранее судим
Юлия КЛЮЕВА
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В минувший четверг, 22 августа, в отдел полиции Липецка обратилась 31-летняя женщина. По ее словам, кто-то украл ее сотовый телефон в баре по улице Катукова. Технику липчанка оставила на столе. По данным пресс-службы регионального УМВД России, правоохранители задержали подозреваемого - неработающего 29-летнего мужчину.

В тот же день к полицейским в Лебедяни пришел 32-летний местный житель. В своем заявлении он указал, что с 13 по 22 августа неизвестные взломали навесной замок его деревянной постройки в гаражном массиве и украли оттуда 2 велосипеда. Правоохранители задержали предполагаемого преступника. Им оказался неработающий ранее судимый несовершеннолетний парень.

В Ельце в полицию обратилась 57-летняя жительница. Она рассказала, что неизвестные пытались украсть 86 тыс. рублей у ее сестры. Это произошло у дома по улице Мирная в поселке Газопровод. Участковый задержал подозреваемого - неработающего ранее судимого 40-летнего местного жителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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