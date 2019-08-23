Под Липецком перевернулся мотоцикл: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 09:44 2019-08-23T09:44:44+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировали 1 420 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 5 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. 1 229 раз автолюбители превысили скорость. Произошло 15 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В прошедший четверг, 22 августа, в Становлянском районе автомобиль "Митуцубиси Галант" врезался в металлическое барьерное ограждение. В ДТП пострадали 32-летний водитель и 23-летняя пассажирка. Их с травмами госпитализировали. По предварительным данным, причина аварии - несоответствие скорости машины условиям движения.

В Задонском районе 58-летний водитель "Газ Луидор" влетел в стоящий "МАН" с полуприцепом. Водителя первом машины госпитализировали.

В Хлевенском районе на автодороге "Дон" перевернулся мотоцикл "Хонда". 21-летний водитель не справился с управлением. Его и 17-летнего пассажира доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU