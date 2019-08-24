2019-08-24T13:58:47+03:00
Происшествия

В Липецке в многоэтажном доме загорелась квартира

В пожаре никто не пострадал [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке вспыхнула квартираВ Липецке вспыхнула квартираФото: принтскрин видео.
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В минувшую пятницу, 23 августа, в Липецке произошел пожар. Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателей. Очевидцы рассказали, что в доме №2 по улице Космонавтов загорелась квартира.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на указанный адрес выехали 6 пожарно-спасательных отделений. По приезду пожарные обнаружили задымление на балконе 13 этажа. Спасатели вскрыли входную дверь квартиры. Внутри находился мужчина. Его вывели на свежий воздух. Липчанин от госпитализации отказался. Пожарные ликвидировали огонь. Пламя повредило отделку балкона на площади 1 кв.м. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Спасатели напоминают липчанам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

В Липецке вспыхнула квартира в многоэтажном доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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