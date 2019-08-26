В Липецке из-за провалившегося асфальта встали трамваи
В этот понедельник, 26 августа, в Липецке приостановили движение трамвая №5 "Кольцо 9 микрорайона - Стан 2000". Как сообщили в пресс-службе мэрии, причина тому - аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения, которые стартовали в 4 часа вечера на площади Металлургов. По словам очевидцев, в том районе прямо возле рельсов провалился участок дорожного полотна.
В Липецке возле рельсов провалился асфальт: движение трамваев приостановлено.
Как только работы завершат, движение трамваев восстановят. А пока на период ремонта липчанам предлагают альтернативный транспорт - временный автобусный маршрут "Стан 2000 - площадь Металлургов".
По возникшим вопросам можно обратиться в центральную диспетчерскую службу города по телефону 31-00-82. Там же липчанам расскажут об изменениях в работе пассажирского транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU