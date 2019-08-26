2019-08-26T17:59:37+03:00
Общество

В Липецке назначили нового председателя департамента транспорта

Ведомство возгласил Евгений Чекрыжов
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В департаменте транспорта Липецка новый председатель. Об этом сообщили в этот понедельник, 26 августа, в пресс-службе администрации города. Департамент возглавил Евгений Чекрыжов, занимавший с января 2017 года должность заместителя председателя департамента. Соответствующее распоряжение подписала глава областного центра Евгения Уваркина. Напомним, экс-председатель дептранса Александр Алынин покинул свой пост на прошлой неделе.

Евгений Чекрыжов родился 1 мая 1988 года в Липецке. В 2010 году получил диплом ЛГТУ, специальность "Автомобили и автомобильное хозяйство". В 2014 году окончил аспирантуру. С 2011 года работал менеджером в одной из организаций, затем директором по логистике в другой. В 2014 году пришел в региональное управление дорог и транспорта. Сначала работал старшим инженером, а с 2015 года - консультантом отдела развития дорожно-транспортной отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке из-за провалившегося асфальта встали трамваи
В Липецке построили дом для полицейских
В Липецке в квартире у 21-летней девушки нашли 2 кг марихуаны
Липчанина, закопавшего тело годовалой малышки на кладбище домашних животных, отправили в колонию на 3,5 года
Летний 4G-кинотеатр Tele2: популярные фильмы, мягкие кресла и бесплатный попкорн
Липецким животноводам - «зачет»!
Под Липецком лоб в лоб столкнулись "ВАЗ" и "Лада": погиб мужчина
Игорь Артамонов: «Наша задача – развивать и поддерживать идеи, объединяющие людей»
Под Липецком водителей напугал ВАЗ с "вооруженными" людьми
Под Липецком женщина украла 2000 рублей и мясной фарш со двора соседа
Под Липецком спасатели сняли с дерева парапланериста
Водитель, выехав на перекресток на красный, снес легковушке бампер
Под Липецком злодей, проникнув в дом через окно, украл цифровую приставку
В Липецкой области администрация райцентра плохо следила за безопасностью дорог
В Липецке в многоэтажном доме загорелась квартира
В субботу в Липецке до +28 градусов и без дождей
Под Липецком пристав спас годовалого ребенка, который заперся в доме
В субботу в Липецке 5 улиц останутся без воды
В Липецке выступила Лариса Долина
Под Липецком пропал 68 пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
Сбербанк поможет собрать детей в школу быстро и выгодно
В Липецке водитель, сбивший ребенка, заплатит 50000 рублей
В Липецке водитель "Лады" проехал под знак "кирпич"