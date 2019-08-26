В Липецке назначили нового председателя департамента транспорта

СЕГОДНЯ 17:57 2019-08-26T17:59:37+03:00

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В департаменте транспорта Липецка новый председатель. Об этом сообщили в этот понедельник, 26 августа, в пресс-службе администрации города. Департамент возглавил Евгений Чекрыжов, занимавший с января 2017 года должность заместителя председателя департамента. Соответствующее распоряжение подписала глава областного центра Евгения Уваркина. Напомним, экс-председатель дептранса Александр Алынин покинул свой пост на прошлой неделе.

Евгений Чекрыжов родился 1 мая 1988 года в Липецке. В 2010 году получил диплом ЛГТУ, специальность "Автомобили и автомобильное хозяйство". В 2014 году окончил аспирантуру. С 2011 года работал менеджером в одной из организаций, затем директором по логистике в другой. В 2014 году пришел в региональное управление дорог и транспорта. Сначала работал старшим инженером, а с 2015 года - консультантом отдела развития дорожно-транспортной отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU