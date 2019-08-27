СЕГОДНЯ 08:06 2019-08-27T08:06:39+03:00

Во вторник 20 улиц Липецка останутся без света, 24 - без воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

За подробной информацией можно обратиться в диспетчерскую АО "ЛГЭК"

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В этот вторник, 27 августа, в некоторых домах Липецка отключат электричество и воду. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК". Так, с 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улиц Дубинина, Котовского, Морозова, Комсомольская, Кооперативная, Кочубея, Школьная, Стаханова, 59; Прокатная 23, 25, 27, 31; Суворова, 22; юридические лица, располагающиеся на Универсальном проезде. На этот же период времени свет отключат в частном секторе Сырского Рудника: улицы Городовикова, Рябиновая, Медицинская, Солнечная, Рудничная, Техническая, Жактовская, Прудная, Исполкомовская, переулок Узорный.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся улицы Степанищева, 11, 13, 15, 17, 19; Пришвина, 1, 3, 3а, 5, 7б, 9, 9б, 13, 15, 16, 19, 21; Пугачева, 1г, 1е, 1а, ст. 1б, 1в, 1в/1. А также в частном секторе: улица Пришвина, Новотепличная, Ягодная, Раздольная, Новая, Вольная, Просторная, Ясная, Утренняя, Отрадная, Совхозная, Лучистая, садоводческое товарищество Металлург – 1, улицы Железнякова, Селекционная, Гусева, Лебедянская, Пугачева, Трубная, Можайского, Станционная, Одесская.

За подробной информацией обращаться по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU