В Липецке 4-летняя девочка, свесившись с 7 этажа, сбрасывала игрушки
В минувшее воскресенье, 25 августа, спасателям управления по делам ГО и ЧС Липецка поступил сигнал от прохожих. Липчане заметили, что с балкона 7-ого этажа дома по улице Агрономической 4-летняя девочка бросает вниз игрушки. Спасатели незамедлительно выехали по указанному адресу. К счастью, малышка не пострадала.
Еще один инцидент произошел в областном центре в минувшие выходные. Так, малыши 3-х и 6-ти лет оказались одни заперты в квартире. Помощь подоспела вовремя.
Спасатели напоминают липчанам, что несчастные случаи с детьми происходят часто. И причиной детского тарвматизма зачастую становится беспечность родителей. Только на прошлой неделе сотрудникам ГО и ЧС поступило несколько вызовов, где в опасности оказались дети. Спасатели призывают родителей быть более ответственными. А в случае происшествия звонить на номер "112".
ИСТОЧНИК KP.RU