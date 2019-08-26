В Липецке 4-летняя девочка, свесившись с 7 этажа, сбрасывала игрушки

26 Авг. 19:11 2019-08-26T19:11:30+03:00

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В минувшее воскресенье, 25 августа, спасателям управления по делам ГО и ЧС Липецка поступил сигнал от прохожих. Липчане заметили, что с балкона 7-ого этажа дома по улице Агрономической 4-летняя девочка бросает вниз игрушки. Спасатели незамедлительно выехали по указанному адресу. К счастью, малышка не пострадала.

Еще один инцидент произошел в областном центре в минувшие выходные. Так, малыши 3-х и 6-ти лет оказались одни заперты в квартире. Помощь подоспела вовремя.

Спасатели напоминают липчанам, что несчастные случаи с детьми происходят часто. И причиной детского тарвматизма зачастую становится беспечность родителей. Только на прошлой неделе сотрудникам ГО и ЧС поступило несколько вызовов, где в опасности оказались дети. Спасатели призывают родителей быть более ответственными. А в случае происшествия звонить на номер "112".

ИСТОЧНИК KP.RU