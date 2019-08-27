Липецкие предприниматели познакомились с технологиями бережливого производства

СЕГОДНЯ 16:47 2019-08-27T16:49:47+03:00

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26 августа в «Точке кипения» по инициативе управления развития малого и среднего бизнеса Липецкой области и при поддержке департамента экономического развития состоялся бесплатный семинар по бережливому производству (БП) для всех видов предприятий.

Познакомиться с технологиями БП, поделиться опытом внедрения, повысить эффективность работы персонала и энергоэффективность – эти и другие причины мотивировали владельцев бизнеса посетить данный практикум по их собственному признанию. Участие приняли представители компаний разного масштаба и из разных сфер: медицина, услуги, производство и даже один владелец киоска по ремонту обуви.

В первой части семинара участники изучили 5 принципов бережливого производства. В деловой игре знания об оптимизации процессов помогли первой команде увеличить производительность на 14%, а второй на 52%.

- Теперь мы хотели бы посмотреть воочию на крупное производство, чтобы перенять опыт, — заявил один из участников.

Его идею поддержал представитель ТПП и пообещал организовать экскурсию на завод, находящийся в экономической зоне. Однако в ходе встречи участники убедились, что производство не является обязательным условием для внедрения технологий бережливости и эти инструменты применимы к большинству сфер бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU