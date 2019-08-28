2019-08-28T12:38:38+03:00
Общество

Председатель департамента образования Липецка покинул свой пост

Александр Мочалов ушел по собственному желанию
Юлия КЛЮЕВА
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Председатель департамента образования Липецка покинул свой постПредседатель департамента образования Липецка покинул свой постФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Председатель департамента образования Александр Мочалов покинул свой пост. Об этом "КП-Липецк" стало известно из источников в эту среду, 28 августа. Председатель департамента ушел по собственному желанию.

Александр Мочалов родился в 1976 году в Добринском районе. В 1999 году получил диплом ЛГПУ. До 2004 года работал директором Пушкинской школы в родном районе. Затем Мочалов возглавил липецкую школу №23 на Сырском Руднике. Там он пробыл директором до 2015 года. В 2010 году стал депутатом Липецкого горсовета. В 2015 году Мочалова назначили заместителем председателя департамента образования администрации Липецка. В феврале 2017 года Александр Мочалов получил должность председателя департамента. Имеет звание "Почетный работник общего образования РФ", награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. Обладатель премии имени С.А. Шмакова за особые достижения в области воспитания детей и молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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