2019-08-28T13:23:39+03:00
Происшествия

В Липецке после 2 месяцев комы умер младенец

Возбуждено уголовное дело
Юлия КЛЮЕВА
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Региональный СКР возбудил уголовное делоРегиональный СКР возбудил уголовное делоФото: Юлия КЛЮЕВА
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10 июня этого года в областном перинатальном центре 31-летняя женщина родила ребенка. Малыш находился в крайне тяжелом состоянии, вызванном внутриутробной асфиксией. Медики провели реанимационные мероприятия, которые привели к положительному результату. Но ребенок около 2 месяцев находился в коме. А после врачи констатировали смерть новорожденного.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Они дадут оценку действиям медиков - своевременно ли и качественно роженице и ребенку оказали помощь. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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