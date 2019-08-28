В ночь на четверг в Липецке от +2 градусов

СЕГОДНЯ 18:07 2019-08-28T18:07:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 29 августа, в Липецкой области ожидается небольшая облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. В темное время суток от 2 до 7 градусов тепла.

Днем в регионе воздух прогреется до 23 градусов выше ноля. Ветер северной четверти 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм рт.ст.

В пятницу, 30 августа, в темное время суток в Липецке немного теплее, чем в предыдущую ночь - до +12 градусов. Днем столбик термометра в областном центре поднимется до +24 градусов. Синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северный 6-7 м/с. Атмосферное давление без изменений - 755 мм рт.ст.

Солнце всходит в 5.28 утра. Заход в 19.15. Луна растущая.

ИСТОЧНИК KP.RU