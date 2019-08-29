СЕГОДНЯ 09:48 2019-08-29T09:48:28+03:00

20-летний студент из Липецка стал лучшим сварщиком мира Фото: С сайта администрации Липецкой области

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Липчанин Владимир Бабошкин принял участие в чемпионате «WorldSkills» и одержал победу в номинации «Сварочные технологии». Мировой чемпионат по профессиональному мастерству завершился 27 августа. Молодой человек не первый раз становится победителем. Он получал золотую медаль и на чемпионате «EuroSkills» в Венгрии.

Как известно, мировой чемпионат рабочих профессий по стандартам «WorldSkills» проходил в Казани. Молодые профессионалы из 63 стран мира решили побороться за победу в конкурсе. Как сообщалось ранее, Липецкую область в составе сборной России представлял 20-летний выпускник Липецкого индустриально-строительного колледжа Владимир Бабошкин. Свое первое место он поделил с молодым сварщиком из Китайской народной республики, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU