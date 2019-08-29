В Липецке предпринимательницу оштрафовали за лазерную эпиляцию

СЕГОДНЯ 14:51 2019-08-29T14:51:26+03:00

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В отношении липецкой предпринимательницы возбудили дело об административном нарушении. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, женщина предлагала медицинскую услугу, не имея на это специального разрешения. Речь идет о лазерной эпиляции. Нарушения выявили сотрудники прокуратуры Октябрьского района Липецка в рамках надзора за соблюдением федерального законодательства.

По данному факту прокурор возбудил дело об административном нарушении по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение обязательно». Липчанку оштрафовали.

Напомним, что согласно законодательству депиляция и эпиляция являются медицинскими услугами. Деятельность подлежит лицензированию. Только получив специальное разрешение, предприниматель может оказывать данные услуги населению.

ИСТОЧНИК KP.RU