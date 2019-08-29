Липчанка украла у собутыльника карту и пошла по магазинам

СЕГОДНЯ 16:20 2019-08-29T16:20:18+03:00

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В июне этого года в одном из баров областного центра 34-летняя липчанка познакомилась с 44-летним мужчиной. Он предложил ей совместно выпить спиртные напитки. Женщина согласилась. За алкоголь мужчина расплатился банковской картой. Затем они поехали к нему. После совместного времяпровождения липчанка украла банковскую карту своего спутника, пока тот отвлекся. Женщина пошла по магазинам.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, всего липчанка потратила 2600 рублей. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Как оказалось, обвиняемая была ранее судима. Свою вину липчанка признала и пообещала вернуть потерпевшему деньги. Жительнице Липецка грозит до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU