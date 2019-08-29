В Липецке реконструируют стадионы на Сырском Руднике и Соколе

СЕГОДНЯ 17:31 2019-08-29T17:32:27+03:00

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В Липецке собираются реконструировать 2 стадиона. Об этом сообщила мэр города Евгения Уваркина в своем инстаграм. На Сырском Руднике обновят стадион «Литейщик» - место притяжения местной детворы и спортивных липчан. Стадион давно нуждался в реконструкции. Здесь появится искусственное покрытие, а также беговые дорожки, раздевалки, освещение. Старый забор снесут. На его месте рабочие возведут новую ограду.

В таком состоянии сейчас находится стадион "Литейщик"Фото: Юлия КЛЮЕВА

- В этом году сделаем, - написала Евгения Уваркина. – «Литейщик» станет современным спортивным ядром для жителей Сырского Рудника.

Также работы проведут на стадионе на Соколе. Здесь планируется обновить газон, сделать работающую систему подогрева.

В таком состоянии сейчас находится стадион "Литейщик"Фото: Юлия КЛЮЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU