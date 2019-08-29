2019-08-29T18:01:12+03:00
Общество

В пятницу 10 улиц Матырского в Липецке останутся без воды

Подвоз воды по заявкам жителей
Юлия КЛЮЕВА
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На Матырском в Липецке отключат водуНа Матырском в Липецке отключат водуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В пятницу, 30 августа, в Липецке ожидается отключение холодной воды. По информации пресс-службы АО «ЛГЭК», причина тому ремонтные работы на сетях водоснабжения.

Так, с 10 утра до 5 часов вечера без воды останутся некоторые жители Матырского. Краны пересохнут по адресам: улица Малиновая, Сливовая, переулок Каштановый, улица Славянская, Абрикосовая, Папанина, Ануфриева, Басинского, Знаменского, Полунина.

Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой. Если кто-то не успеет этого сделать, напоминаем, что подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Ответы на свои вопросы горожане могут получить, позвонив в диспетчерскую службу ЛГЭКа по номерам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU

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