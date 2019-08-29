Под Липецком в больнице от разрыва внутренних органов скончалась женщина

СЕГОДНЯ 18:11 2019-08-29T18:14:24+03:00

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В Липецкой области произошла трагедия. В августе 2019 года в больницу Ельца привезли 40-летнюю женщину. Ее госпитализировали с телесными повреждениями. Однако, спасти несчастную не удалось. Она скончалась в тот же день. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила от разрыва внутренних органов. Кроме того, у потерпевшей обнаружили множественные кровоподтеки на теле.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Личность предполагаемого преступника уже установлена. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, собирают доказательства.

ИСТОЧНИК KP.RU