СЕГОДНЯ 18:56 2019-08-29T18:56:23+03:00

В пятницу в Липецке до +26 градусов и без осадков Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В пятницу, 30 августа, в Липецкой области ожидается небольшая облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов выше ноля.

Днем в регионе прогреется до 26 градусов тепла. Ветер северной четверти 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт.ст.

Последний месяц лета будет теплым. В субботу, 31 августа, в Липецке переменная облачность. В темное время суток около +12 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +25 градусов. Ветер переменных направлений 5-6 м/с. Атмосферное давление в областном центре без изменений – 753 мм рт.ст.

С каждым днем день становится короче. Солнце входит в 5.29 часов утра. Заход - в 19.13.

ИСТОЧНИК KP.RU