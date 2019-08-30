Из-за лопнувшей трубы на проспекте Победы липчане остались без воды

СЕГОДНЯ 09:49 2019-08-30T09:49:39+03:00

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Накануне, 29 августа, на проспекте Победы возле Автовокзала произошла коммунальная авария. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", рабочие обнаружили утечку из водопровода.

По предварительным данным, порыв произошел на трубе диаметром 400 мм. Во время рытья котлована для колодца дождеприемника специалисты обнаружили, что он быстро наполняется водой. Они предположили, что всему виной грунтовые воды. Позже выяснилось, что рядом проходит труба. Коммуникации сильно изношены, и рытье котлована позволило выявить существующий порыв.

Этим утром, 30 августа, на проспекте стартовали аварийные работы. Во всех домах 20 микрорайона отключили холодную воду. Ее обещают включить не раньше 5 часов вечера. Специалисты организуют подвоз воды.

ИСТОЧНИК KP.RU