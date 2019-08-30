Под Липецком столкнулись "ВАЗ"и грузовик: пострадали двое детей

СЕГОДНЯ 10:18 2019-08-30T10:19:21+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 568 нарушений правил дорожного движения. Так, 5 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 51 человек во время движения не пристегнулся. 1 208 раз водители нарушили скоростной режим. По данным регионального УГИБДД, произошло 19 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В минувший четверг, 29 августа, на автодороге Орел-Тамбов автомобиль "Вольво" сбил 58-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшего госпитализировали.

На проспекте Мира в Липецке 76-летний водитель "ВАЗ-2107" наехал на 74-летнюю пенсионерку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Липчанку доставили в больницу. Там медики оказали ей помощь и отпустили.

В Чаплыгинском районе столкнулись "ВАЗ-2114" и "ЗИЛ". По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя 34-летнего "ВАЗа". Он нарушил правила обгона. В аварии пострадали пассажиры легковушки - 13-летний подросток, 8-летяя девочка и 65-летняя женщина. Медики оказали им помощь и отравили на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU