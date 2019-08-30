2019-08-30T10:33:58+03:00
Происшествия

Пьяный липчанин пытался на чужой машине уехать домой

Молодого человека будут судить в Липецке
Юлия КЛЮЕВА
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Пьяный липчанин пытался на чужой машине уехать домойПьяный липчанин пытался на чужой машине уехать домойФото: Юлия КЛЮЕВА
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В июле этого года 25-летний липчанин, изрядно выпив, проник в салон автомобиля "ВАЗ-2106". Машина была припаркована у дома по улице 50 лет НЛМК в Липецке. Молодой человек решил доехать на транспорте до своего дома. Липчанин завел машину и уже тронулся, как вдруг к нему подлетел какой-то мужчина, который был явно зол. Он оказался хозяином автомобиля.

На место прибыли сотрудники полиции. Пьяного горожанина задержали. Как сообщили в пресс-службе региионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или транспортным средством без цели хищения". Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направили в суд. Липчанину грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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