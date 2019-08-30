СЕГОДНЯ 12:02 2019-08-30T12:02:40+03:00

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В минувший четверг, 29 августа, под Липецком уничтожили тротиловую шашку и детонирующий шнур. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, эти предметы изъяли в ОМВД России по Елецкому району. Сотрудники пиротехнической службы управления отвезли их на полигон Липецкого района, где затем уничтожили.

Периодически на территории Липецкой области находят взрывоопасные предметы. Спасатели напоминают липчанам, что в таких случаях строго запрещается трогать боеприпас, пинать его или перекатывать. Нельзя бросать взрывоопасный предмет в водоем, в костер. Распилить боеприпас тоже не лучшая идея. Как и оставить его рядом с огнем. В случае обнаружения взрывоопасного предмета следует сообщить об этом на номер единого вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU