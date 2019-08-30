Липчанка 2 дня просидела в погребе с открытым переломом ноги

СЕГОДНЯ 13:17 2019-08-30T13:17:31+03:00

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Несчастный случай с липчанкой произошел в минувший четверг, 29 августа. Вечером на телефон службы спасения "112" поступил звонок от жителей Липецка. Они сообщили, что их родственница упала в погреб дачного дома в СНТ "Ремонтник". Спасатели тут же выехали по указанному адресу.

Оказавшись на месте, они увидели, что женщина не просто упала в глубокий подвал, но еще и серьезно пострадала. Как сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС Липецка, у липчанки был открытый перелом ноги. Оказалось, что женщина в недвижимом состоянии просидела в погребе 2 дня. У нее сильное переохлаждение.

Чтобы вытащить пострадавшую из подвала, спасателям пришлось применить альпинистское снаряжение. Затем женщину передали медикам. Липчанку доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU