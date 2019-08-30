2019-08-30T14:23:08+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Липецке и области высокая пожароопасность лесов

Липчан просят соблюдать правила безопасности
Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели предупреждают жителей Липецка и области о высокой пожароопасности лесов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Горимость 4 класса ожидается с субботы, 31 августа.

Спасатели рекомендуют населению быть внимательными при обращении с огнем, а также неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности. Не стоит разводить костры в лесах, на берегах рек, возле дорог, на пустырях. Причиной пожара также могут стать непотушенные сигареты. Помните, что нельзя оставлять мусор, бутылки или осколки стекла, а особенно промасленные или пропитанные бензином тряпки. Все это может легко вспыхнуть.

В случае происшествия обращаться по номерам "112", "010" или "001" - с мобильного. Берегите себя и своих близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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