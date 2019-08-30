В выходные в Липецке тепло и без осадков

СЕГОДНЯ 17:26 2019-08-30T17:26:05+03:00

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Последний день лета обещает быть теплым. В субботу, 31 августа, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью около 7-12 градусов тепла.

Днем в регионе воздух прогреется до +27 градусов. Ветер северной четверти 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составить 751 мм рт.ст.

В воскресенье, 1 сентября, в Липецке будет солнечно. Синоптики обещают без осадков. В темное время суток около 12 градусов выше ноля. Днем в областном центре столбик термометра поднимется до отметки +25 градусов. Ветер северо-восточный 5-8 м/с. Атмосферное давление без изменений - 752 мм рт.ст.

Восход в 5.31. Зайдет солнце в 19.10.

ИСТОЧНИК KP.RU