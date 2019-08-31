В Липецке на стадионе школы №77 меняют покрытие

СЕГОДНЯ 10:02 2019-08-31T10:02:59+03:00

Резиновый ковер, который подрядчик уложил в прошлом году, продержался лишь пару месяцев

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На стадионе школы №77 заново укладывают резиновое покрытие. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Напомним, что ковер уложили в конце 2018 года. Однако, спустя пару месяцев он пришел в негодность. Уже весной покрытие начало рваться и отслаиваться. Строителей попросили устранить недочеты. Но частичный ремонт не смог спасти положение. Тогда в мэрии решили обязать подрядчика полностью поменять покрытие. Работы уже стартовали. Объект обещают сдать на следующей неделе.

Кстати, планируется реконструкция и других стадионов возле школ. Так, возле учреждений №14, 42, 47, 70 отремонтируют спортивные площадки. На территориях заменят покрытие - постелят синтетическое. А у школы №69 уже появились современные беговые дорожки.

ИСТОЧНИК KP.RU