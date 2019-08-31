2019-08-31T10:20:40+03:00
Общество

За неделю 53 ребенка из Липецка и области пострадали от клещей

74,9% клещей, снятых с липчан, оказались переносчиками инфекций
Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшую неделю клещи напали на 151 человека. 53 из них - дети. По информации пресс-службы регионального Роспотребнадзора, покусы клещами зарегистрированы на всех административных территориях области.

74,9% клещей доставили для исследования. Оказалось, что 22,5% из них инфицированы возбудителей клещевых инфекций. Так, 15,6% являются переносчиками боррелиоза. 5% - гранулоцитарного анаплазмоза. 0,9% заражены моноцитарным эрлихиозом человека.

Кстати, в 82% случаев клещи присосались к липчанам на приусадебных участках и во дворах частных домов. В 12,7% - в природных условиях. В 1,3% случаев клещи напали на людей в парках. 1,5% присасываний произошло на кладбищах.

Акарицидные обработки провели на территориях в 1 183,39 га. Когда как в прошлом году обработали 768,47 га. В Роспотребнадзоре напоминают, что вирус клещевого энцефалита в регионе не циркулирует. В Липецкой области клещи переносят следующие заболевания: иксодовый клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз. Пока в области выявлены 16 случаев заражения человека клещевым боррелиозом и 1 случай клещевого энцефалита - завозной из Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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