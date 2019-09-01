В Липецке в районе ЛГПУ скутерист попал под легковушку

СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-01T11:01:48+03:00

По словам очевидцев, молодой человек сейчас в реанимации [видео]

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Страшное ДТП случилось в Липецке вечером 31 августа. Напротив педуниверситета, предварительно, на перекрестке улиц Гагарина и Ленина легковушка снесла парня на скутере. Сразу несколько человек сообщили об аварии в соцсетях, один из очевидцев опубликовал видео ДТП.

По сообщениям свидетелей, скутерист сильно пострадал после такого столкновения, сейчас парень находится в реанимации. Тем временем правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, устанавливают, кто спровоцировал аварию.

ДТП со скутером Липецк.

ИСТОЧНИК KP.RU