В Липецке очевидцы разбили стекло, спасая чужую машину от огня

СЕГОДНЯ 08:50 2019-09-02T08:50:14+03:00

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Автопожар произошел в минувшим вечером, 1 сентября, в районе НЛМК в Липецке. Там в одном из дворов на пересечении улиц Парковой и Крупской загорелся автомобиль «ВАЗ». Из-за чего начался пожар, жильцы заметить не успели, но само происшествие сняли на камеру телефона.

Судя по записи, пламя стремительно охватило отечественную легковушку. При этом огонь едва не перекинулся на стоящую рядом на парковке иномарку. Спасение второго авто успели запечатлеть очевидцы.

Очевидцы спасли машину от пожара .Видео kryukovofficial

На записи видно, как очевидцы пытаются вытолкать иномарку с зоны поражения и откатить дальше от горящего «ВАЗа». Но машина стоит на «ручнике» и сдвинуть ее с места не получается. Тогда свидетели решили обойтись малыми жертвами, чтобы спасти весь автомобиль. Жильцы выбили в машине боковое окно, сняли с ручника и откатили на безопасное расстояние. Позже на место приехали пожарные и потушили пламя. От «ВАЗа» остался только обгоревший кузов.

ИСТОЧНИК KP.RU