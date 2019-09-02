2019-09-02T18:27:10+03:00
Общество

В Липецке для автомобилей открыли проспект Победы

Автобусы продолжают ездить по прежним схемам - в объезд
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке открыли проспект Победы. Правда, пока только для автомобилей - по 2 полосы в каждую сторону. Пассажирский транспорт продолжает двигаться в объезд по улице Меркулова областного центра. Часть проспекта - от кольца памятника Танкистам до Кольцевой площади закрыли для транспорта в начале лета. Здесь поменяли дорожное полотно, расширили проезжую часть, замнили ливневки. Работы продолжаются.

Напомним, впереди липчан ждет 2 этап реконструкции проспекта Победы. В следующем году планируется обновить участок дороги от Кольцевой до площади Победы. Всего на реконструкцию магистрали выделили около 944 млн рублей. На 1 этап - 450 млн, оставшиеся деньги - на 2 этап.

ИСТОЧНИК KP.RU

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