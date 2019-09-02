Под Липецком ушла в школу и не вернулась 8-летняя девочка

2 Сент. 23:28 2019-09-02T23:28:35+03:00

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Инцидент с исчезновением ребенка произошел в этот понедельник, 2 сентября, в Елецком районе Липецкой области. Там в селе Паниковец ушла в школу и не вернулась 8-летняя школьница.

Как сообщает «Поиск пропавших детей», Мария Петрова вышла из дома в 6 утра и больше не возвращалась. Ребенка ищут сотрудники правоохранительных органов, и волонтеры.

Приметы Марии: на вид 8-9 лет, рост 120-130 см., русые волосы.

Девочка была одета в черную юбку, белую кофту и белый платок с зелеными цветочками.

Просьбы ко всем, что видел ребенка после исчезновения, знает об обстоятельствах исчезновения, где может находится школьница или владеет любой ценной дня поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 — полиция; 8 (905) 681-05-18, 37-88-77 — волонтеры.

Также можно написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU