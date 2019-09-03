Под Липецком пропала 8-летняя девочка

СЕГОДНЯ 08:55 2019-09-03T08:57:25+03:00

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В Липецкой области ищут 8-летнего ребенка. Петрова Мария Андреевна пропала в минувший понедельник, 2 сентября. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", девочка ушла из дома около 6 часов утра в селе Паниковец Елецкого района. До настоящего момента ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 8-9 лет, рост 120-130 сантиметров, волосы русые.

Была одета: черная юбка, белая кофта, белый платок с зелеными цветочками.

Всех, ко видел Марию Петрову или знает, где она может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU