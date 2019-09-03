2019-09-03T08:57:25+03:00
Общество

Под Липецком пропала 8-летняя девочка

Школьница ушла из дома рано утром в понедельник
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Под Липецком пропала девочкаПод Липецком пропала девочкаФото: Поиск пропавших детей Липецк
Изменить размер текста:

В Липецкой области ищут 8-летнего ребенка. Петрова Мария Андреевна пропала в минувший понедельник, 2 сентября. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", девочка ушла из дома около 6 часов утра в селе Паниковец Елецкого района. До настоящего момента ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 8-9 лет, рост 120-130 сантиметров, волосы русые.

Была одета: черная юбка, белая кофта, белый платок с зелеными цветочками.

Всех, ко видел Марию Петрову или знает, где она может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В среду 16 улиц Липецка останутся без света, 22 - без воды
По факту пропажи 8-летней девочки под Липецком возбудили уголовное дело
В Липецке за торговлю алкоголем без лицензии кафе заплатит 3 млн рублей
Под Липецком расследуют нападение ротвейлера на рыбака
Сбербанк подарил липчанам обновленный парк «Быханов сад»
В Липецке за громкую музыку оштрафовали кафе
Липецкая область и Сбербанк подписали меморандум о сотрудничестве
В Липецке мужчина украл материалы со строительной площадки
В Липецке неизвестный водитель сбил 13-летнюю школьницу и скрылся
В Липецке машина сбила мужчину, переходившего дорогу по зебре
Под Липецком ушла в школу и не вернулась 8-летняя девочка
В Липецке иномарка вылетела на тротуар и врезалась в забор
В Липецке для автомобилей открыли проспект Победы
Врио губернатора Липецкой области сел за парту в новой школе
Пьяный липчанин обматерил полицейского в больнице и попал под статью
В сентябре липчанам обещают теплую, комфортную и сухую погоду
В зоопарке Липецка стартовал Конкурс красоты среди копытных животных
Контрольная закупка пива обернулась уголовной статьей для липецкого полицейского
Циркового льва, который едва не убил женщину в Липецке, отдадут в зоопарк
Кафе оштрафовали на полмиллиона рублей за продажу алкоголя без лицензии
За два дня в Липецкой области попали в ДТП четыре байкера, включая подростков
Из-за митингов и шествий в Липецке два дня не будут продавать алкоголь
В День города в Ельце сгорело заброшенное здание XIX века
В Липецке очевидцы разбили стекло, спасая чужую машину от огня
На вокзале в Липецке нашли неизвестного потерявшегося мужчину
На школьных линейках будут дежурить более 1500 сотрудников липецких спецслужб
В Липецкой области предприятие погасило миллионную задолженность перед работниками
В Липецке в районе ЛГПУ скутерист попал под легковушку