В Липецке машина сбила мужчину, переходившего дорогу по зебре

СЕГОДНЯ 09:13 2019-09-03T09:15:45+03:00

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В Липецке снова сбили человека. В соцсетях появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлена авария. Несчастье произошло минувшим вечером, 2 сентября, в районе площади Мира.

Несколько человек переходят дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Двое в целости и сохранности добираются до противоположной стороны дороги. А вот третьему, идущему чуть сзади, не повезло. Его на большой скорости сбивает машина. Правда, водитель попытался избежать столкновения, "вильнув" влево. Однако, все равно задел пешхода.

Мужчина отскакивает от корпуса автомобиля и падает на дорогу. К нему подбегают прохожие. Виновник ДТП останавливается чуть дальше. Во всех обстоятельствах происшествия предстоит разобраться автоинспекторам.

В Липецке машина сбила мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

ИСТОЧНИК KP.RU