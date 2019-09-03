В Липецке за торговлю алкоголем без лицензии кафе заплатит 3 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:35 2019-09-03T14:35:24+03:00

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В марте этого года сотрудники регионального управления потребительского рынка и ценовой политики проверили кафе на улице Советская в Липецке. Специалисты обнаружили там алкоголь без лицензии. Оказалось, что в заведении торговали спиртным без специального разрешения. Как сообщили в пресс-службе управления, алкоголь стоял в витрине бара, а меню предусматривало до 70 наименований спиртных напитков и коктейлей.

Всю алкогольную продукцию изъяли. А в отношении организации возбудили дело об административном правонарушении. Материалы дела направили в Арбитражный суд. В этот вторник, 3 сентября, в пресс-службе управления сообщили, что суд привлек кафе к административной ответственности. За незаконный оборот алкоголя рганизации придется заплатить внушительный штраф - 3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU