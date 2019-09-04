Под Липецком безработный украл 4000 рублей с чужой банковской карты

СЕГОДНЯ 09:33 2019-09-04T09:33:31+03:00

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На днях у жителя Тербунского района украли с банковской карты 4 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в преступлении подозревается 25-летний неработающий житель Воловского района. Судя по всему, он похитил деньги, используя мобильное приложение. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража".

За прошедшие сутки правоохранители раскрыли 2 ранее совершенных преступления. Так, из дачного домика в садовом товариществе "Авторемонтник" Липецка украли электроинструменты. На чужое покусился неработающий ранее судимый за хищение 46-летний липчанин.

В конце июня в полицию поступило сообщение о краже сотового из квартиры по улице Звездная. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого - неработающего 39-летнего липчанина. Мужчину задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU