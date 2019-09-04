2019-09-04T10:05:44+03:00
Общество

Движение по проспекту Победы в Липецке полностью откроют в сентябре

Осталось уложить несколько слоев асфальта, устроить ливневки и благоустроить территорию
Юлия КЛЮЕВА
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Движение по проспекту Победы в Липецке полностью откроют в сентябреДвижение по проспекту Победы в Липецке полностью откроют в сентябреФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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1 сентября в Липецке открыли движение на проспекте Победы для автомобилей. Пока проезд разрешен по 4 полосам из 6. По информации пресс-службы городской администрации, на участке от памятника Танкистам до Кольцевой уложен верхний слой крупнозернистого асфальтобетона. Его толщина 10 см.

В ближайшее время там появится выравнивающий слой асфальта - 8 см. А сверху рабочие уложат 6-сантиметровый слой щебеночно-мастичного асфальта. Так покрытие на проспекте Победы достигнет 24 см.

В настоящее время рабочие устраивают на участке ливневки, занимаются благоустройством. Работы ведутся в основном в темное время суток. По словам подрядчика, по магистрали полностью откроют движение уже в сентябре. Также будут открыты выезды на прилегающие улицы и дорога-дублер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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