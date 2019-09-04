В Липецке автоледи сбила 80-летнюю старушку на зебре

СЕГОДНЯ 10:47 2019-09-04T10:47:14+03:00

А в Елецком районе столкнулись "Скания" и "КАМАЗ" [фото]

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 614 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 6 водителей выпив спиртное, сели за руль. Многие липчане во время движения не стали пристегиваться. Таких 61 человек. 1 251 раз водители превысили скорость. Произошо 17 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В минувший вторник, 3 сентября, в Липецке на улице 50 лет НЛМК 27-летняя автоледи за рулем "Хендай Акцент" сбила 80-летнюю старушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали.

На автодороге "Дон" Елецкого района "Скания" врезалась в "КАМАЗ". В ДТП пострадал 58-летний водитель "Скании". Его госпитализировали. По предварительным данным, мужчина не учел необходимый боковой интервал. Окончательные причины аварии установят по результатам следственных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU