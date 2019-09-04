2019-09-04T14:04:35+03:00
Происшествия

В Липецке машина такси без водителя прокатилась 100 метров и влетела в столб

Авария произошла на улице Первомайсткой [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Машина без водителя въехала в столбМашина без водителя въехала в столбФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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В Липецке машина такси попала в ДТП без участия водителя. Все случилось в эту среду, 4 сентября, на улице Первомайской. Как выяснилась, таксист припарковал свой «Киа Рио» у магазина и куда-то отлучился. При этом водитель забыл поднять ручной тормоз. В итоге иномарка тронулась с места и покатилась вниз по улице.

Машина без водителя въехала в столб Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Машина без водителя въехала в столбФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Примерно через 100 метров легковушка начала набирать скорость на склоне и выскочила на тротуар. Благо катающуюся без водителя машину вовремя остановил фонарный столб. От столкновения автомобиль такси получил серьезные повреждения, по асфальту растеклось топливо.

На место оперативно приехали сотрудники МЧС, которые отключили аккумулятор, чтобы ничего не загорелось, и смыли топливо с дороги. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в аварии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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