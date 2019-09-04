Под Липецком горит мусорный полигон на площади 500 квадратов

СЕГОДНЯ 16:35 2019-09-04T16:35:21+03:00

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Крупный пожар произошел в Данковском районе Липецкой области. Там загорелся мусорный полигон компании «РМК» Лог «Репец». Свалка расположена менее чем в 2 километрах от села Репец.

По данным МЧС, мусор тлеет на площади в 500 м2. С пожаром борются 16 сотрудников системы предупреждения ЧС, включая пять человек от МЧС России. В борьбе с пожаром задействовали 12 единиц техники.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в настоящее время место пожара засыпают грунтом. По данным на 12.00 засыпать удалось 350 м2 из 500. До конца дня планируют засыпать еще 100 квадратов. Пожарные работают круглосуточно, население на смог и запах пока не жаловалось.

Также эксперты проверили воздух на наличие вредных веществ – замеры превышение допустимой концентрации не выявили. Из-за чего начался пожар и кто виноват, разбираются сотрудники пожарного надзора.

ИСТОЧНИК KP.RU