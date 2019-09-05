В липецком киоске нашли «боярышник», самогон и водку, после которой покупатель попал в реанимацию

СЕГОДНЯ 09:20 2019-09-05T09:21:22+03:00

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В Липецке сотрудники областного управления потребительского рынка и прокуратуры вышли на рейд по киоскам. На торговые точки пожаловались местные жители, которые рассказали, что одни из покупателей, выпив рюмку паленой водки, попал в реанимацию.

Все три ларька уже попадались на продаже алкоголя. Например дело на хозяина киоска, который находится на остановке «Кольцо Трубного завода», сейчас в суде. Предпринимателю грозит от штраф от 500 тыс до 1 млн рублей. Но это не мешает бизнесмену травить народ. По данным управления, в этот раз под прилавком ларька нашли несколько ящиков паленой водки, коньяка без акцизов, флаконы типа «боярышника» и пластиковые бутылки с самогоном. Все это забрали, а на хозяина завели еще одно административное дело. Только в этот раз, помимо штрафа, киоск могут закрыть.

В киосках продают паленое спиртноеФото: Пресс-служба Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

В том же районе через дорогу за барной стойкой пивбара на улице Циолковского нашли 4 бутылки водки. Продавец уверяла, что купила это для себя, не поверили.

А в ларьке на остановке «Воронежское шоссе» продавщица начала бить бутылки с алкоголем, когда увидела проверяющих. Но уничтожить все улики не успела – внутри нашли еще несколько ящиков с крепким алкоголем.

ИСТОЧНИК KP.RU