Энергетики проверили все избирательные участки Липецка

СЕГОДНЯ 13:46 2019-09-06T13:46:50+03:00

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Перед Единым днем голосования в Липецке энергетики проверили, насколько готовы к выборам избирательные участки. Сотрудники ЛГЭКа, обошли все здания, в которых откроются участки, обследовали проводку и распределительные считки. Как сообщили в пресс-службе компании, всего обследовали 221 избирательный участок в Липецке и пригороде. В каждом случае состояние электропроводки и подключения отмечали в актах – замечаний нет.

Тем не менее, на всякий случай в день выборов специально для участков выделят дополнительные оперативно-выездные бригады электромонтеров, которые в случае аварийного отключения будут устранять неполадки. Также за бесперебойной работой электричества на участках будут следить представители сетей, подстанций и релейной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU