Падение с кроваткти обернулось серьезной травмой для годовалого ребенка под Липецком

СЕГОДНЯ 15:20 2019-09-07T15:20:53+03:00

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Несчастный случай произошел в Задонском районе Липецкой области. Там в больницу попала годовалая малышка с серьезной травмой головы. По данным регионального СКР, родители вышли на улицу оставив девочку с 8-летним братом и сестрами.

Вернувшись, отец увидел что малышка сильно плачет на руках у братика. Школьник рассказал, что сестра упала с кроватки. А через какое-то время состояние ребенка сильно ухудшилось и родители вызвали скорую.

Сейчас девочка в больнице с диагнозом «ушиб головного мозга». Как сообщили в пресс-службе СКР, состояние ребенка стабильно тяжелое, по факту травмирования идет доследственная проверка. Возбудят ли уголовное дело, станет известно после выяснения всех подробностей случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU