2019-09-08T12:16:13+03:00
Общество

Выборы губернатора региона: в Липецке проголосовали 19 614 человек

В Липецком районе пока самая низкая явка избирателей [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецкой области выбирают губернатораВ Липецкой области выбирают губернатораФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В это воскресенье, 8 сентября, в Липецкой области выбирают нового губернатора. В 8 часов утра регионе открылись 893 избирательных участка. Кроме того, прходят дополнительные выборы 2 депутатов Липецкого горсовета, облсовета и муниципальных депутатов.

На пост главы администрации Липецкой области претендуют Игорь Артамонов, Андрей Григорьев, Лариса Ксенофонтова, Андрей Плотников и Сергей Токарев.

Изготовлено 929 550 бюллетеней для голосования. 317 800 из них - для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). В списках избирателей более 929 тыс. липчан.

В Липецкой области выбирают губернатора Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецкой области выбирают губернатораФото: Лия МУРАДЬЯН

По Липецкой области явка на 10 утра - 6,63% от общего количества избирателей. То есть проголосовали 61 593 человека. Максимальная явка в Долгоруковском районе - 12,08% от общего числа. Елецкий район - 11,81%. Хлевенский - 12%. Самая низкая явка зафиксирована в Липецком районе - 5,97%. В самом Липецке явка минимальная - 4,8%.

Пока в областном центре проголосовали 19 614 человек. Активнее всех голосует Октябрьский район - 5,68%. А жители Советского района, судя по всему, спят дольше всех. Там явка 3,52%.

В Ельце проголосовали 5,98% от общего количества избирателей. На участки уже пришли 4 926 человек.

Липчане голосуют на избирательных участках.В Липецкой области выбирают губернатора

В Липецкой области выбирают губернатора Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецкой области выбирают губернатораФото: Лия МУРАДЬЯН

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Выборы губернатора Липецкой области 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Работодателей, которые платят ниже МРОТ, вызвали в мэрию Липецка
Падение с кроваткти обернулось серьезной травмой для годовалого ребенка под Липецком
На военном аэродроме Липецка опровергли информацию о столкновении истребителей
Ремонтники НЛМК поделились опытом с российскими коллегами
Больницы Липецкой области получили новые автомобили скорой помощи
В день выборов в Липецке изменится расписание автобусов
Браузер «Мандарин» платит пользователям
Энергетики проверили все избирательные участки Липецка
В Липецке открыли обновленный павильон Центрального рынка
В день выборов в Липецкой области на участках будут дежурить прокуроры и полиция
КамАЗ, автобус и иномарка столкнулись в Липецке
Новый офис «Мои документы» открылся в Липецке
Липчанин получил ожоги, спасая горящих голубей и кроликов
СМИ: В небе под Липецком столкнулись два истребителя
Липчан научат основам ландшафтного дизайна
К концу недели в Липецке до +28 градусов, утром туман
В пятницу без холодной воды останутся 10 улиц Липецка
В Липецке появятся "умные светофоры", которые разгрузят магистрали
До конца сентября в регионе ввели особый противопожарный режим
Самое крупное фруктохранилище в ЦФО построят в Липецкой области
В Липецке школа, которой не хватает воды, может остаться без канализации
Липчанка обратилась на "Первый канал", чтобы лишить пьющую дочь родительских прав
В школьной столовой под Липецком детей кормили рисом с червями
В Липецке из окна выпал 4-летний ребенок