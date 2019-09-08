Выборы губернатора региона: в Липецке проголосовали 19 614 человек

СЕГОДНЯ 10:49 2019-09-08T12:16:13+03:00

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В это воскресенье, 8 сентября, в Липецкой области выбирают нового губернатора. В 8 часов утра регионе открылись 893 избирательных участка. Кроме того, прходят дополнительные выборы 2 депутатов Липецкого горсовета, облсовета и муниципальных депутатов.

На пост главы администрации Липецкой области претендуют Игорь Артамонов, Андрей Григорьев, Лариса Ксенофонтова, Андрей Плотников и Сергей Токарев.

Изготовлено 929 550 бюллетеней для голосования. 317 800 из них - для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). В списках избирателей более 929 тыс. липчан.

В Липецкой области выбирают губернатораФото: Лия МУРАДЬЯН

По Липецкой области явка на 10 утра - 6,63% от общего количества избирателей. То есть проголосовали 61 593 человека. Максимальная явка в Долгоруковском районе - 12,08% от общего числа. Елецкий район - 11,81%. Хлевенский - 12%. Самая низкая явка зафиксирована в Липецком районе - 5,97%. В самом Липецке явка минимальная - 4,8%.

Пока в областном центре проголосовали 19 614 человек. Активнее всех голосует Октябрьский район - 5,68%. А жители Советского района, судя по всему, спят дольше всех. Там явка 3,52%.

В Ельце проголосовали 5,98% от общего количества избирателей. На участки уже пришли 4 926 человек.

Липчане голосуют на избирательных участках.В Липецкой области выбирают губернатора

В Липецкой области выбирают губернатораФото: Лия МУРАДЬЯН

ИСТОЧНИК KP.RU