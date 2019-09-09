Во вторник 14 улиц Липецка останутся без света, 20 - без холодной воды

СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-09T14:00:32+03:00

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Во вторник, 10 сентября, в Липецке отключат свет и воду. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК". Так, с 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся жители частного сектора в районе Сокола по улицам Дружбы, Гражданская, Ковалева. На этот же период времени свет отключат в частном секторе Сырского Рудника по адресам: улица Ангарская, Шахматная, Автодорожная, Алфавитная, переулок Малый, Бытовой, Технологический, Клеверный, Чистый, Дружный, Ландшафтный.

Без холодной воды с 10 утра до 8 часов вечера останутся жители улиц Винницкая, Рыбалко, Одоевского, Харьковская, Задорожная, Шахтерская, Муравьева, Садовая, площадь Мира, 5, 4а, 1д; проспект Мира, 1-13, 16, 18, 20; Дзержинского, 13; Аносова, 2, 4; Островского, 2, 4, 4а; Левобережная, 1, 1а, 1б, 3, 5, 7; Левобережная, 5; С. Разина, 1; Беговая; Волжская; Леваневского; Островского.

Кроме того, возможны кратковременное отключения, а также повышение мутности воды по адресам: поселок Серевный рудник, улица Северный рудник, Кузьминская. Подвоз воды к детскому саду №25 - улица Кузьминская, 6б.

Подробную информацию об отключениях можно получить по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU