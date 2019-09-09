2019-09-09T14:25:51+03:00
Происшествия

В Липецке лоб в лоб столкнулись легковушка и мотоцикл

ДТП случилось на улице Циолковского [видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Очередная авария в ЛипецкеОчередная авария в ЛипецкеФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Этим утром, 9 сентября, в Липецке произошла авария. На улице Циолковского столкнулись легковушка и мотоцикл. Кульминационный момент попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения.

ДТП случилось в районе стоматологической поликлиники. Автомобиль, проехав рельсы, свернул на проезжую часть. В этот момент в него врезался мотоциклист, буквально лоб в лоб. Водитель мототранспорта вылетел на капот машины, а после упал на дорогу.

В причинах аварии предстоит разобраться автоинспекторам. Судя по видео, водители просто не увидели друг друга, так как перед столкновением между ними проехала машина. А, может, не рассчитали скорость.

Сотрудники ГИБДД напоминают липчанам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

В Липецке лоб в лоб врезались легковушка и мотоцикл.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк запустил новый продукт – тендерный кредит, встроенный в специальный счет
Под Липецком будут судить мужчину, застрелившего своего недруга
Из-за аварийного отключения 3 улицы Липецка остались без света
Во вторник 14 улиц Липецка останутся без света, 20 - без холодной воды
Выборы губернатора Липецкой области прошли в штатном режиме
В Липецке на территории завода перевернулся на бок «БелАЗ»
Домашний тиран в Липецке едва не убил жену и тяжело ранил ножом сына
Стадион «Авиатор» в Липецке открылся после реконструкции
В ДТП с «Нивой» и «Ладой» под Липецком пострадали 6 человек, один погиб
В Липецке поймали угонщике, который уехал на чужом «ВАЗе»
В День открытых дверей в липецком Центробанке появится «денежная» фотозона
Итоги губернаторских выборов в Липецке: за Игоря Артамонова проголосовали более 67%
Ночью в Липецке дебоширы повредили машины и выбили стекла аптеки
К 18.00 активнее всех за губернатора Липецкой области голосует Елецкий район
Мэр Липецка проголосовала за продолжение позитивных перемен
К полудню на выборах губернатора Липецкой области проголосовали 18.37% избирателей
Выборы губернатора региона: в Липецке проголосовали 19 614 человек
Работодателей, которые платят ниже МРОТ, вызвали в мэрию Липецка
Падение с кроваткти обернулось серьезной травмой для годовалого ребенка под Липецком
На военном аэродроме Липецка опровергли информацию о столкновении истребителей
Ремонтники НЛМК поделились опытом с российскими коллегами