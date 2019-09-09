В Липецке лоб в лоб столкнулись легковушка и мотоцикл

СЕГОДНЯ 14:23 2019-09-09T14:25:51+03:00

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Этим утром, 9 сентября, в Липецке произошла авария. На улице Циолковского столкнулись легковушка и мотоцикл. Кульминационный момент попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения.

ДТП случилось в районе стоматологической поликлиники. Автомобиль, проехав рельсы, свернул на проезжую часть. В этот момент в него врезался мотоциклист, буквально лоб в лоб. Водитель мототранспорта вылетел на капот машины, а после упал на дорогу.

В причинах аварии предстоит разобраться автоинспекторам. Судя по видео, водители просто не увидели друг друга, так как перед столкновением между ними проехала машина. А, может, не рассчитали скорость.

Сотрудники ГИБДД напоминают липчанам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

В Липецке лоб в лоб врезались легковушка и мотоцикл.

ИСТОЧНИК KP.RU