2019-09-09T15:01:20+03:00
Происшествия

Под Липецком будут судить мужчину, застрелившего своего недруга

Житель Чаплыгина пришел в дом к потерпевшему с самодельным пистолетом
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком застрелили мужчинуПод Липецком застрелили мужчинуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области будут судить жителя Чаплыгина, застрелившего мужчину. Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, которое возбудили в отношении местного жителя. По информации пресс-службы региональной прокуратуры, мужчина вооружился самодельным огнестрельным оружием и пошел к недругу домой. Там он несколько раз выстрелил в него. От полученных ранений несчастный скончался на месте происшествия.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.223, ч.1 ст.222 и ч.1 ст.105 УК РФ - совершение убийства, незаконное изготовление огнестрельного оружия, его хранения и боеприпасов к нему.

Прокурор направил материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу. За наиболее тяжкое из преступлений, то есть убийство, обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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