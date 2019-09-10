2019-09-10T16:58:44+03:00
Происшествия

На двух улицах Липецке из-за коммунальной аварии отключили воду

Трубопровод прорвало на улице Стаханова
Лия МУРАДЬЯН
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Коммунальная авария на СтахановаКоммунальная авария на СтахановаФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк
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В Липецке очередное коммунальное ЧП с отключением воды. На улице Стаханова прорвало трубопровод. На месте уже работает бригада ремонтников. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, аварийно восстановительные работы идут на трубопроводе диаметром 150 мм.

Коммунальная авария на Стаханова Фото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

Коммунальная авария на СтахановаФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

Ремонт осложняется тем, что труба проложена на глубине более трех метров, что достаточно глубоко. Кроме того на том же участке проходят и другие коммуникации, которые ремонтники стараются не задеть.

Из-за порыва в том районе отключили питьевую воду. Воды нет в дома на улицах Стаханова и Смургиса. Питьевую воду подвозят к дому №2 на улице Стаханова. Когда закончится ремонт, пока неизвестно энергетики приносят жителям извинения за неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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